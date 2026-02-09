От х:

Въгларово е без вода четвърто денонощие

Въгларово е без вода четвърто денонощие, алармираха жители на селото. Причината е авария в захранващ водопровод за хасковското село Въгларово, съобщиха от водното дружество.

„Четвърти ден ни разиграват. Казват, че на място има екипи и работят. Първо щяха да отстранят аварията до края на деня в петък, но това не се случи. В събота и неделя се оказа, че багерите не могат да стигнат до мястото на повредата, защото затъвали в калта“, негодуват местни жители. 

„Днес обстановката на терен е позволила достъп на тежката техника до мястото на аварията. Екипите работят, но аварията е сериозна. Правим всичко възможно тя да бъде отстранена и хората в селото да имат вода“, съобщиха от ВиК Хасково. 

Източник: Haskovo.NET

