Откриха четвъртите „Дни на студетската поезия и проза“ в Кирковото училище

С рецитал на миналогодишните лауреати в сградата на „Кирковото училище“ на РИМ-Хасково бяха открити Дните на студентската поезия и проза 2025.

За четвърта поредна година Народно читалище „Светлина-1926“ организира Дни на студентската поезия и проза, които да насочат вниманието на студентската общност към селските читалища, като съчетаят в себе си не само читалищна дейност, но и поезия, проза и туризъм.

Форумът на младите дарования ще продължи утре във Въгларово. Участват осем студенти от цялата страна, които се обучават в различни университети и специалности и имат подчертан интерес към поезията и прозата.

Младите творци ще са постоянно заедно, ще общуват помежду си, ще обменят идеи и ще участват в разнородни събития. Проявата се реализира със съдействието на програмата „Културни инициативи“ на Община Хасково.

Програмата на културното събитие може да видите Тук .