От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Откриха четвъртите „Дни на студетската поезия и проза“ в Кирковото училище

Изображение 1 от 12
Покажи в галерия

    С рецитал на миналогодишните лауреати в сградата на „Кирковото училище“ на РИМ-Хасково бяха открити Дните на студентската поезия и проза 2025. 

    За четвърта поредна година Народно читалище „Светлина-1926“ организира Дни на студентската поезия и проза, които да насочат вниманието на студентската общност към селските читалища, като съчетаят в себе си не само читалищна дейност, но и поезия, проза и туризъм.

    Форумът на младите дарования ще продължи утре във Въгларово. Участват осем студенти от цялата страна, които се обучават в различни университети и специалности и имат подчертан интерес към поезията и прозата. 

    Младите творци ще са постоянно заедно, ще общуват помежду си, ще обменят идеи и ще участват в разнородни събития. Проявата се реализира със съдействието на програмата „Културни инициативи“ на Община Хасково.

    Програмата на културното събитие може да видите Тук .

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.
    ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов
    ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    ОФК „Хасково“ ще гони първа победа за сезона срещу неудобен съперник
    ОФК „Хасково“ ще гони първа победа за сезона срещу неудобен съперник
    преди 1 час
    В Хасково представиха изложба „Делото на тракийци за съхранение на наследството в Одринска Тракия“
    В Хасково представиха изложба „Делото на тракийци за съхранение на наследството в Одринска Тракия“
    преди 2 часа
    Обявиха обществена поръчка за 30 млн. лева без ДДС за поддръжка на общински пътища и улици в Хасково
    Обявиха обществена поръчка за 30 млн. лева без ДДС за поддръжка на общински пътища и улици в Хасково
    преди 3 часа
    Отстраниха ВиК аварията в Свиленград
    Отстраниха ВиК аварията в Свиленград
    преди 4 часа
    Търсят 10 войници за хасковското поделение
    Търсят 10 войници за хасковското поделение
    преди 7 часа
    Поетът Ивайло Балабанов не бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Хасково“ – посмъртно
    Поетът Ивайло Балабанов не бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Хасково“ – посмъртно
    преди 8 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Mihaela Marinova x Kristian Kostov - Ти си сърце

    Случаен виц

    Обявиха обществена поръчка за 30 млн. лева без ДДС за поддръжка на общински пътища и улици в Хасково

    Повечето хора не желаят истински да бъдат свободни, защото свободата натоварва с отговорност, а повечето хора се плашат от отговорността. Зигмунд Фройд

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пьоркьолт от сладководна риба
    Пьоркьолт от сладководна риба

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини