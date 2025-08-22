От х:

Обявиха обществена поръчка за 30 млн. лева без ДДС за поддръжка на общински пътища и улици в Хасково

Обществена поръчка с прогнозна стойност 30 млн. лв. без ДДС обяви Община Хасково за поддържане на общински пътища, улици и булеварди. Това става ясно от сайта за регистрация на обществените поръчки в страната.

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата е за общинските пътища на стойност 3 млн. лв., където прогнозната площ е 23 000 кв.м. Втората обхваща прогнозна площ от 220 000 кв.м улици, площади, тротоари и булеварди в Хасково. Стойността ѝ е до 27 млн. лв.

Възложителят не се задължава да осигури максималните параметри на бъдещите изпълнители, а толкова колкото реално е необходимо.

Предвижда се сключване на рамкови споразумения с до 3 потенциални изпълнители за извършването на ремонтните работи, възлагани с конкретните договори.

Конкретните поръчки ще се възлагат след провеждане на вътрешен конкурентен избор – отправяне на писмена покана до всички страни с посочване на конкретните дейности, обект и обхват на изпълнение по съответния договор, както и въз основа на определения критерий, показателите и методиката за оценка на офертите.

В отправената покана изпълнителят ще трябва да представи в офертата си конкретно ценово и техническо предложение.

Документи ще се приемат до 23 септември. Подробности за обществената поръчка Тук.

Източник: Haskovo.NET

