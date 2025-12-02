От х:

Поискаха намаление на такса битови отпадъци за държавните, общинските училища и детските градини в Хасково

Таксите за битови отпадъци на училищата и детските градини да бъдат намалени ще настояват пред Общинския съвет на Хасково съветниците от групата „Глас Народен – Демократи за Хасково“.

Предложението им обхваща както общинските, така и държавните училища на територията на община Хасково. Докладната, с която да стане това, вече е публикувана на сайта на Общинския съвет в Хасково ТУК .

Същността на искането е таксата за битови отпадъци на училищата и градините да се намали с 25% или една четвърт след окончателната калкулация. Вносител е общинският съветник и директор на Езиковата гимназия в Хасково Деян Янев.

През 2025 година, след промяна на таксите се е стигнало до драстично увеличение за таксите на учебните заведения в Хасково. В някои случаи скокът е до 4 пъти, което е непосилно за бюджетите на училищата и детските градини.

В план сметката за 2026 година не се предвижда увеличение на таксата за битови отпадъци, а публичното ѝ обсъждане е насрочено за 5 декември т.г. в зала „Хасково“ от 12.00 часа.

Източник: Haskovo.NET

