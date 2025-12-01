15 се изследваха безплатно и анонимно за СПИН в Хасково

15 човека от Хасково се изследваха до обед анонимно за СПИН и хепатит тип „В“ и „С“ в мобилния кабинет на пл. „Свобода“ в Хасково. Безплатното консултиране и изследване за СПИН, хепатити В и С започна тази сутрин в 10 часа и ще продължи до 15 часа. Изследванията ще се повторят на 5 декември от 11 до 15 часа в хасковския квартал „Република“.

В периода от 1 до 5 декември от 9 до 16 часа в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в сградата на РЗИ до Община Хасково ще могат да се правят изследвания и консултации. Инициативите са посветени на 1 декември – Световният ден за борба със СПИН.

10 нови носители на ХИВ, 5 мъже и 5 жени, са регистрирани от началото на годината в Хасковска област, съобщиха от РЗИ.