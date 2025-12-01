От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

15 се изследваха безплатно и анонимно за СПИН в Хасково

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    15 човека от Хасково се изследваха до обед анонимно за СПИН и хепатит тип „В“ и „С“ в мобилния кабинет на пл.  „Свобода“ в Хасково. Безплатното консултиране и изследване за СПИН, хепатити В и С започна тази сутрин в 10 часа и ще продължи до 15 часа. Изследванията ще се повторят на 5 декември от 11 до 15 часа в хасковския квартал „Република“. 
    В периода от 1 до 5 декември от 9 до 16 часа в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в сградата на РЗИ до Община Хасково ще могат да се правят изследвания и консултации. Инициативите са посветени на 1 декември – Световният ден за борба със СПИН.
    10 нови носители на ХИВ, 5 мъже и 5 жени, са регистрирани от началото на годината в Хасковска област, съобщиха от РЗИ.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Челябинск: Тук отношението към децата с ХИВ е различно
    Челябинск: Тук отношението към децата с ХИВ е различно

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Община Хасково организира парти изненада за децата и концерт за възрастните по повод Международния ден на хората с увреждания
    Община Хасково организира парти изненада за децата и концерт за възрастните по повод Международния ден на хората с увреждания
    преди 1 час
    Дядо Коледа кацна на летище „Узунджово“ край Хасково
    Дядо Коледа кацна на летище „Узунджово“ край Хасково
    преди 2 часа
    490 души от Хасково и Стамболийки с помощи за Международния ден на хората с увреждания
    490 души от Хасково и Стамболийки с помощи за Международния ден на хората с увреждания
    преди 2 часа
    Шестима са задържани за наркотици в Хасковска област
    Шестима са задържани за наркотици в Хасковска област
    преди 3 часа
    Мъж е задържан за кражба на 1300 евро от микробус пред казино
    Мъж е задържан за кражба на 1300 евро от микробус пред казино
    преди 3 часа
    Задържаха обилно почерпени зад волана багерист и 17-годишно момче
    Задържаха обилно почерпени зад волана багерист и 17-годишно момче
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – гост народния певец Хамид Имамски

    Случаен виц

    Задържаха обилно почерпени зад волана багерист и 17-годишно момче
    Шестима са задържани за наркотици в Хасковска област

    Съвършенството не се достига тогава, когато няма какво да прибавиш, а тогава когато няма какво да извадиш. - Антоан дьо Сент Екзюпери

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пиле с картофи в йенска тенджера
    Пиле с картофи в йенска тенджера

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини