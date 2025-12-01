Задържаха обилно почерпени зад волана багерист и 17-годишно момче

Двама водачи – багерист на 62 години и непълнолетен младеж на 17 години, са задържани за шофиране в нетрезво състояние, съобщиха от МВР.

В събота, в Димитровград, е заловен непълнолетен шофьор с алкохол. В 2:30 часа автопатрул е забелязал да се движи „Ауди“ по улица „Софроний Врачански“. При проверка е установено, че водачът е на 17 години от село Крепост. Тест с дрегер отчел употреба на 2,42 промила алкохол. Момчето е отказало проба за медицински изследвания и е задържано до 24 часа.

Бързо производство е заведено в управлението в областния град. То е срещу 62-годишен водач на багер, заловен да го управлява в петък с наличие на 1,39 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е отказал кръвна проба. Както вече писахме, багерът е попречил на лек автомобил „Ауди“ да го изпревари на пътя от село Узунджово към Хасково. Още за инцидента ТУК .