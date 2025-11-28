Оставиха в ареста обвиняем за убийство

Обвиненият в убийство по непредпазливост Калоян Карагьозов поиска изменение на мярката си за неотклонение да бъде променена от „задържане под стража“ в по-лека. 34-годишният мъж е обвинен в убийство по непредпазливост на 51-годишния Младен Иванов от Хасково. На 3 май тази година до Арменския парк Калоян и трима мъже, сред които и Младен, се сбили. При боя по-възрастният е получил фрактури на 4 ребра, контузия на белия дроб, което е довело до неговото възпаление. Трупът на Младен шокира хасковлии, след като той издъхна 4 дни по-късно в центъра на Хасково.

Пострадалият тежко не е потърсил медицинска помощ след сбиването, което е довело до смъртта му.

Окръжен съд – Хасково отхвърли молбата на Карагьозов за пускане от ареста и по-лека мярка. Въпреки, че досъдебно производство е приключило и Карагьозов не може да попречи на разследването, не са налице предпоставки за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Според магистратите продължават да са налице както обоснованото предположение, че Карагьозов е извършил престъплението, за което е обвинен, така и опасността от укриване и извършване на ново престъпление. Защото самият обвиняем каза пред съда, отчитайки направеното от самия задържан изявление, че има постоянен адрес, но по-голяма част от времето си е прекарва в Кипър и Великобритания. Към момента той е осъден и за друго престъпление, за което присъдата е влязла в сила. Карагьозов има и предишни присъди, за които вече е реабилитиран.

Определението на Хасковския окръжен съд може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.