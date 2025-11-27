От х:

Прожектираха премиерно филма „Ти можеш" в Хасково

    Филмът „Ти можеш“ бе прожектиран премиерно в зала „Хасково“ днес.

    Театър „Арлекин“ заедно със Димитър Атанасов превърнаха спектакъла „Ти можеш“ във филм, за да може много хора да го видят и да помислят какво искат от живота и какво не.

    Режисьор е Димитър Атанасов, сценарият е на Румяна Георгиева, а музиката и ефектите са дело на Румен Христозов.

    В продукцията се поставя въпроса как да станем по-добри хора и да се обичаме повече. Разказват се няколко истории за проблемите на съвременния младеж – насилие, алкохол, наркотици…

    Филмът е осъществен по програмата за финансово подпомагане на младежки дейности от Община Хасково за 2025 г.

    На днешната прожекция присъстваше заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева.

