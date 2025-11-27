Млад мъж получи 19 месеца затвор за опит за контрабанда на над 22 кг марихуана

Присъда от 1 г. и 10 м. затвор получи 19-годишният Антъни Ценов за опит за контрабанда на 22,360 кг марихуана. Наказанието е наложено днес от Окръжен съд – Хасково, който одобри внесеното споразумение между прокуратурата и подсъдимия. Присъдата трябва да бъде изтърпяна при първоначален „общ“ режим.

Наркотикът на стойност 357 760 лева бе открит в лекотоварен автомобил „Фолксваген“ на 04.04.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“. Колата била управлявана от младия мъж в посока от България към Турция.

Ценов е признат за виновен, че в съучастие, като извършител с неустановени по делото лица /подбудители и помагачи/, е направил опит да пренесе наркотика през границата на страната, от България в Турция.

С одобреното споразумение съдът постанови при изпълнение на настоящото наказание да се приспадне времето, през което обвиняемият е бил задържан, считано от 04.04.2025 г. до влизане на споразумението в сила.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.