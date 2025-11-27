Социалните услуги в Хасково ще бъдат със собствени фотоволтаични централи

Община Хасково спечели проект за инсталиране на 7 фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствена консумация в 7 сгради на социални услуги, делегирана от държавата дейност, съобщиха от местната администрация. Инвестицията с наименование „Повишаване на енергийната ефективност в сектора на социалните услуги в община Хасково“ се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност 586 037.89 лева. С нея ще бъде постигната минимум 30% икономия на енергия.

В рамките на проекта ще бъдат доставени и монтирани 7 фотоволтаични системи (ФЕЦ) с мощност от 15kW до 30kW за нуждите на социалните услуги в община Хасково. Общата мощност е 145 kW. Фотоволтаичните системи ще бъдат инсталирани в Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица със психични разстройства, в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, в Общностен център за деца и семейства, в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на ул. „Единство“, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на ул. „Съгласие“, в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ и Дневен център за пълнолетни деца с увреждания /две услуги в една сграда на ул. „Славянска“/. Общият брой на потребителите в осемте услуги е 183.

Инсталираните фотоволтаични системи ще са само за нуждите на социалните услуги. В рамките на проекта ще бъде закупен и електрически автомобил със зарядна станция. Така ще се осигури, освен зелена енергия за сградите и екологично чист транспорт за социалните институции. Реализацията на инвестицията ще генерира значителни икономии, които ще освободят финансов ресурс за допълнителни дейности по грижата и личностното развитие на най-уязвими граждани. В сградите на социалните услуги ще бъде постигната минимум 30% икономия на първична енергия.

След въвеждането на изцяло екологичен градски транспорт, това е поредната голяма социална инвестиция на Община Хасково в сферата на енергийната ефективност, използването на зелена енергия, намаляване енергийната зависимост и подобряване на оперативната устойчивост на социалните услуги. Всички тези мерки са в пълно съответствие с процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, Глава „RePowerEU“. Община Хасково вече обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи сгради за социалните услуги.