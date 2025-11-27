От х:

557 нарушения при 115 проверки откриха инспекторите по труда през октомври

    557 нарушения на условията на труд са открили служителите на Инспекцията по труда през октомври в Хасковска област. Те са констатирани в общо 115 проверки. 308 от нарушенията са свързани с недостатъчно добри условия за здравето и безопасността на работници и служители, а 243 са констатираните некоректни трудовоправни отношения. Съставени са 32 акта и са наложени 537 административни мерки.

    „31 декември и 2 януари, които са обявени за неприсъствени дни, с увеличение ще се заплати само извънредният труд. За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът, положен по време на почивните дни, винаги е извънреден и се заплаща със 75% увеличение. Работещите при сумирано изчисляване на работното време няма да получат допълнително увеличение, ако работят по график през двата допълнителни почивни дни, защото за тях това не е извънреден труд. Положеният труд по време на коледните и новогодишните празници – 24, 25 и 26 декември и 1 януари се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение. Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа по-рано“, обясни директорът на дирекция „Инспекция по труда“ в Хасково инж. Кирчо Кирев.

    Работещите по поименен график, или при сумарно изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница, допълни той.  

    През октомври разрешенията за приемане на непълнолетни на работа са 26, докато за същия месец на миналата 2024 година са били 15, посочи Кирев. Той уточни, че най-голямата част от работещите непълнолетни са заети в сферите на ресторантьорството и търговията.

      

    Източник: Haskovo.NET

