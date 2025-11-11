РИОСВ Хасково е проверила три пъти ТЕЦ „Марица-3“ през октомври

През изминалия месец РИОСВ-Хасково провери ТЕЦ „Марица-3“ общо три пъти, като две от проверките бяха във връзка със сигнали за неорганизирани емисии от сградата на котелното. При една от проверките се установи, че неорганизирани емисии се издигат над покривната конструкция на сградата. Дадено е предписание за предприемане на ремонтни и други подходящи дейности за прекратяване на нарушението. Това съобщават от екоинспекцията в отчета си за месец октомври. Припомняме, че тя контролира двете съседни области Хасково и Кърджали.

Два пъти е проверена и „Велц“ инсталацията в Кърджали по сигнали за неприятни миризми и обгазяване. Органолептично не е установена характерната миризма на химични съединения. Наличните пречиствателни съоръжения са били в нормален работен режим.

При извършена извънредна проверка в района на разлива на гориво в резултат на пътния инцидент от август в землището на с. Пясъчево, общ. Симеоновград е установено, че в резултат от извършените ремонтни дейности на ж.п. линията са образувани строителни отпадъци – бетонни траверси с нарушена цялост и парчета от стоманобетонен стълб, разположени от двете страни на линията. При ремонтните дейности по ж.п. трасето са изгребани смеси, състоящи се от земни маси, баласт (трошен камък), премесени с малки количества парчета бетонни траверси и желязна арматура, които са разположени на две по-големи купчини в сервитута на ж.п. линията от страната на река Сазлийка. Дадено е предписание на ДП НКЖИ отпадъците да бъдат премахнати от района на аварията, като се управляват в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

През октомври РИОСВ - Хасково състави седемнадесет акта за нарушения на екологичното законодателство, като десет от тях са по Закона за опазване на околната среда, три по Закона за водите, три по Закона за управление на отпадъците и един по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Издадено е едно наказателно постановление на стойност 40 000 лв. по Закона за опазване на околната среда за нарушение на условия в Комплексно разрешително.

Служителите на екоинспекцията са извършили 126 проверки на дейността на 109 обекта, работещи на територията на областите Хасково и Кърджали през изминалия месец. За спазване на екологичното законодателство са дадени 42 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или изпълнение на законови изисквания.

Извършени са проверки във връзка с дадени предписания за поставяне на информационни табели, за фитосанитарното състояние на вековни дървета, за установяване на нарушения в режима на опазването и стопанисването на защитени територии. Проверена е зоологическа градина „Терариум Минерални бани“ и ТП ДЛС Тополовград за издадени позволителни за събиране на билки. Служители на инспекцията са участвали в проверка във връзка с преброяване на екземпляри от вида Кафява мечка за целите на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Дадено е предписание за обезопасяване на електрически стълб в землището на с. Радовец, община Тополовград, станал причина за смъртта на морски орел.

По предложение на Община Стамболово през месец октомври стартира процедура по обявяване на ново вековно дърво Цер в землището на с. Тънково.

В края на месеца е проверена Община Хасково относно предписание за продължаване изпълнението на мярка от Програмата за качеството на атмосферния въздух и увеличаване честотата на миене в сухо време на пътните артерии с интензивен градски трафик. Във връзка с даденото предписание кратността на измиване на основните булеварди и улици е значително увеличена и достига до 19-25 пъти месечно.

След извършена проверка през септември по сигнали за неприятни миризми и замърсяване на дере, вливащо се в язовир Кърджали, покрай което са разположени хотелите „Св. Константин“, „Моби дик“, „Сезони“ и „Главатарски хан“, допълнително в инспекцията бяха представени документи, които не доказват категорично, че формираните отпадъчни води от хотелите се предават за пречистване. На хотелите са дадени допълнителни предписания да не се допуска заустване на отпадъчните води в дерето и оттам в язовир Кърджали.

При извършени последващи проверки на предписания, дадени на ОПУ-Хасково в предишен период, за почистване на участъци от Републиканската пътна мрежа, е установено, че предписанията са изпълнени и са почистени от отпадъци следните участъци: участък от АМ Марица - от пътен възел „Димитровград“ до ГКПП „Капитан Андреево“; участъци от път II-8 от бившето ГКПП „Капитан Петко войвода“ (ляво платно) на влизане в Р. България до разклона за с. Мезек и участък от републикански път I-8 от гр. Свиленград до гр.Хасково, както и пътен възел Хасково/север.

Извършен е последващ контрол по изпълнение на предписание за почистване на участъци от републиканска пътна мрежа и на територията на ОПУ – Кърджали, при която е установено, че предписанието е изпълнено и замърсените с отпадъци участъци са почистени.