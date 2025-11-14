Иззеха 632 стоки ментета

Стоки с лого на защитени марки иззеха полицаи от управлението в Димитровград, съобщиха от МВР. Вчера сутринта криминалисти са проверили 2 производствени цеха на фирма, намиращи се на улиците „Бузлуджа“ и „Казинбарцика“.

В тях криминалистите са намерили 632 текстилни изделия с надпис и лого на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя и 2 машини за поставяне на щампи върху текстил. 39-годишна димитровградчанка ги е предала с протокол на разследващите. Образувано е досъдебно производство.