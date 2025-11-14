От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Иззеха 632 стоки ментета

Стоки с лого на защитени марки иззеха полицаи от управлението в Димитровград, съобщиха от МВР. Вчера сутринта криминалисти са проверили 2 производствени цеха на фирма, намиращи се на улиците „Бузлуджа“ и „Казинбарцика“.

В тях криминалистите са намерили 632 текстилни изделия с надпис и лого на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя и 2 машини за поставяне на щампи върху текстил. 39-годишна димитровградчанка ги е предала с протокол на разследващите. Образувано е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Проверяват къщите за гости в Минерални бани
Проверяват къщите за гости в Минерални бани
Засилени проверки по хасковските магазини дни преди Великден
Засилени проверки по хасковските магазини дни преди Великден
43 проверки са извършили от РИОСВ през декември
43 проверки са извършили от РИОСВ през декември
Засилени проверки в Пампорово по празниците
Засилени проверки в Пампорово по празниците
Проверки в магазините за риба преди Никулден
Проверки в магазините за риба преди Никулден
От днес в Хасково започват засилени проверки над товарните автомобили и автобуси
От днес в Хасково започват засилени проверки над товарните автомобили и автобуси
138 нарушения са констатирали пътните полицаи през изминалата масирана акция
138 нарушения са констатирали пътните полицаи през изминалата масирана акция
Акция “24 часа скорост” се провежда на територията на хасковска област
Акция “24 часа скорост” се провежда на територията на хасковска област
Проверки по търговските обекти за Великден
Проверки по търговските обекти за Великден

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хванаха мъж с наркотици и дрогиран шофьор на камион
Хванаха мъж с наркотици и дрогиран шофьор на камион
преди 9 минути
Студено и мъгливо сутрин, слънце през целия ден
Студено и мъгливо сутрин, слънце през целия ден
преди 1 час
Оставиха в ареста турски шофьор на тир, издирван за каналджийство от властите в Германия
Оставиха в ареста турски шофьор на тир, издирван за каналджийство от властите в Германия
преди 15 часа
Акцията „Купи и дари! Споделена трапеза!" ще се проведе в магазин „Хаско маркет“ от 10 до 19 часа в събота
Акцията „Купи и дари! Споделена трапеза!" ще се проведе в магазин „Хаско маркет“ от 10 до 19 часа в събота
преди 16 часа
Баскетболистите на ПМГ са шампиони и при юношите до 10 клас
Баскетболистите на ПМГ са шампиони и при юношите до 10 клас
преди 18 часа
Премиерата на спектакъла за деца „Две калинки“ е в събота в Младежкия център
Премиерата на спектакъла за деца „Две калинки“ е в събота в Младежкия център
преди 18 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Последният номад от планината

Случаен виц

Студено и мъгливо сутрин, слънце през целия ден
Хванаха мъж с наркотици и дрогиран шофьор на камион

Ако съм свободен, то е защото винаги работя. - Джими Хендрикс

Последни обяви

Случайна рецепта

Коктейл Хорсес нек
Коктейл Хорсес нек

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини