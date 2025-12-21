От х:

БАБХ с масови проверки в цехове, хранителни магазини и ресторанти в Хасково за празниците

Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково започна масови проверки на производствени цехове, магазини и ресторанти заради предстоящите празници. Инспектрите следят изкъсо дали са спазени всички изисквания за производство и търговия на храна. Под лупа ще се следят всички места, на които се предлагат хранителни продукти.

„Обектите, които проверяваме са за производство, търговия на едро и дребно. Следят се още обекти за продажба на храна, заведенията за обществено хранене, пазарите. Включени са и традиционните коледни базари, на които също се предлагат храни и напитки“, обясни началникът на отдел „Контрол на храните“ към дирекцията д-р Радка Сидерова.

В рамките на акцията ще се проверяват произхода на храната, условия и срокове на съхранение на суровини и храни, етикетиране, хигиена при производството и търговията. От структурата предупреждават клиентите да бъдат особено внимателни.

Пазарувайте само от регламентирани търговски обекти, следете за срока на годност и дали са спазени условията за съхранение особено на продукти като месо, мляко, яйца. Храни с неясен произход не купувайте, такива без етикети също“, съветва д-р Сидерова.

В празничните дни има и много нерегламентирани улични търговци, а купуването на хранителни стоки от тях също крие рискове.

„Тази храна е нерегламентирана. Наши инспектори са дежурни и по време на самите почивни дни. Те ще следят за подобен тип нерегламентирана дейност. Целта на тези проверки е най-вече да се защити потребителя, но и да се предотваратят такива недобросъвестни практики. Няма никаква гаранция храната от улицата как и при какви условия е произведена“, допълва началникът на отдела.

Ако бъдат открити нарушители, те ще бъдат санкционирани, а само минималните глоби глобите може да бъдат между 1000 и 7000 лева. Гражданите могат да съобщават за нередности чрез онлайн платформата на Българската агенция за безопасност на храните и на горещ телефон.

 

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (2)

  • 1
    По
    Полицията за празниците
    4 0
    11:43, 21 дек 2025
    да извърши проверки в жилищните сгради, в които се произвеждат и продават наркотични вещества. Според дежурните в ОД МВР Хасково "това са глупости. Полицаите с глупости не се занимават"
    Отговор
  • 2
    Др
    Дрън дрън
    3 0
    11:47, 21 дек 2025
    Пазара е пълен с " домашни" луканки, суджуци, сирена , туршии и какво ли не без никакъв контрол на произхода и условията за производство и съхранение. Тормозят магазините с хладилници защото е по лесно.
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате.
