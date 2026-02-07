От х:

Читалище "Заря" се включва в кампанията "Дари книга, подари любов"

"Февруари е месецът на книгодаряването, насочен към насърчаването на четенето чрез даряване на книги". Това съобщават в социалните мрежи от хасковското читалище "Заря". Културната институциясе включва в кампанията "Дари книга, подари любов", която насърчава граждани и институциите да подаряват нови или запазени книги на библиотеки, читалища и училища. По този начин четивата ще могат да достигнат и до семействата и децата, които не могат да си позволят да отделят от бюджета си, за да учат и мечтаят на крилете на книгите. 
От читалище "Заря" съобщиха, че всеки, които иска да се включи в кампанията може да дари книги, които ще останат в библиотеката към културната институция.
"Направете дарението по-лично - напишете няколко думи към човека, който ще отвори вашата книга", призовават от културната институция. 
 Инициативата "Дари книга, подари любов" се провежда за десета поведна година и е национална. Тя е посветена на Международния ден на книгодаряването – 14 февруари.
Източник: Haskovo.NET

