Символична първа копка на строителството на нов социален дом ще бъде направена в село Левка в понеделник (9 февруари), съобщава БТА. Центърът за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания ще се помещава в бивша детска градина.

След преустройството на помещенията неговият капацитет ще бъде 30 потребители.

Домът е една от трите нови социални услуги, които предстои да бъдат създадени и въведени в общината. Другите две са Център за кризисно настаняване – социална услуга за деца и възрастни, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, и Общностен център за ранно детско развитие.

Те са част от голям спечелен проект по Програма "Развитие на регионите" 2021–2027 г.. Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) предвижда инвестиции от 8 436 174,50 евро за община Свиленград. Тя получи одобрение в началото на август миналата година.