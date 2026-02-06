Юрист от Хасково призова хората да подават жалби до КЗК и омбудсмана за високите сметки за ток

В Хасково и регионите, обслужвани от ЕВН, зрее масово недоволство срещу драстично по-високите сметки за ток през януари. Завишението в сметките е фрапиращо, като за болшинството от недоволните клиенти абсолютно непрозрачно. Стотици жалби от цяла Югоизточна България за проверка на конкретна сметка са изпратени към самото електроразпределително дружество.

Според официални изявления на представители на ЕВН през месец януари при тях са подадени над 300 сигнала за проверка на конкретна сметка от определен електромер. Само в първите дни на февруари в Комисията за защита на потребителите (КЗК) са подадени над 70 жалби за по-високи сметки за ток за цялата страна. А през януари те са били само 10. Заради проблема, юристи призоваха хората, които се чувстват ощетени, да подават жалби не само до електроразпределителното дружество, но и до КЗК. Един от тях е общинският съветник и политически активист от Хасково Камен Тодоров.

"Платих 167,51 евро (327,62 лв., както пише на фактурата) на EVN за потреблението на апартамента, в който живее баща ми. Очевидно е, че тази сума не отразява реалното потребление в жилището. Също толкова очевидно е, че не е нормално народните представители да гласуват да не бъде изслушан министърът на енергетиката по темата за необяснимо високите сметки за последния отчетен период. Това със сигурност интересува не само мен, а и много от вас, които просто искат да знаят защо поредната услуга от първа необходимост поскъпва без ясна логика и аргументи. Убеден съм, че няма народни представители с интереси в производството и търговията с електроенергия... но това не е същината на поста. Председател на Комисията за защита на потребителите беше Мария Филипова, която след консултациите, на които прие да бъде служебен министър-председател, заяви: „от 15 години съм държавен служител и работя чрез различни институции за благополучието на хората". Сигурен съм, че всички вярваме на думите й, затова съм на мнение, че трябва дружно да сигнализираме и институцията, за чийто имидж се грижи в момента, като пишем до Омбудсмана на Република България г-жа Велислава Делчева. Жалбата може да бъде адресирана и до настоящия вр.и.д. председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) г-н Александър Колячев", написа Тодоров във Фейсбук.

Пред haskovo.net Камен Тодоров обясни, че предишния месец е заплатил сметка между 130 и 140 лева или около 70 евро. "Скок с близо 100 евро е абсолютно необясним. Няма как да се съглася с аргументите на ЕВН, изказани в публичното пространство, че декември е бил много топъл, а януари е бил прекалено студен и имало много почивни дни. Това може да доведе до по-скъпи сметки, но не и до такава огромна разлика. Затова нека всеки адресира жалбата си до контролните институции. Колкото е по-голям гражданският натиск, толкова повече ще има резултат от действията на контролните органи. Много е важно да се гледат не определени случаи, а да се открие механизмът на формиране на сметките, които водят до такива драстични разлики. И от частните случаи да се стигне до решеване на общия проблем. Това ще може да стане единствено с цялостна проверка на дейността на електроразпределителното дружество", смята той.

Към поста си във Фейсбук Камен Тодоров е прикачил образец на жалбите, в които хора със сходен проблем може да попълнят и адаптират някои данни.

До ОМБУДСМАН на електронен адрес: velislava.delcheva@ombudsman.bg

👉 https://docs.google.com/…/1MPGQRnE8Xn0…/edit…

До КЗП на електронен адрес: info@kzp.bg

👉 https://docs.google.com/…/1DaA1x4SKIx1MT-FfHkk5hmh…/edit…

Нека ангажираме институциите с това, за което съществуват - защитата на гражданите и потребителите!

П.С. Бонус - можете да изпратите и копие до заместник-омбудсмана г-жа Мария Филипова на електронен адрес: maria.filipova@ombudsman.bg

Сред хората, подали жалби, има и такива, които изобщо не са били по домовете си по различни причини. Но въпреки това са получили двойно и тройно по-високи сметки. Значително по-високи, макар и не в пъти са и сметките за бизнеса. От голяма хасковска фирма споделиха, че сметката за ток за януари е с 34% по-висока от декемврийската. От 20 до 40 на сто повече са платили и десетки малки фирми, показа наше проучване.