Хасковската бръснарница „Barber X“ с жест на човечност и съпричастност

„Прави добро, за да получиш добро!“. На тази максима продължава да залага екипът на хасковската бръснарница „Barber Х“.

Вчера работещите в салона на улица „Пирот“ 3 до ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ направиха малък, но значим жест на човечност и съпричастност, който усмихна и зарадва хасковлия в затруднено финансово положение. Мъжът в нужда бе приет радушно в бръснарницата от Георги Силвестров и екипа му. Клиентът получи безвъзмездно пълно обгрижване. След подстрижка на косата и оформяне на брадата, той доби нова визия, която му придаде свеж и подмладяващ облик. Вежливите домакини му осигуриха чисти и подходящи дрехи, включително и храна от първа необходимост.

Екипът на „Barber Х“ отпрати госта с малка финансова подкрепа. От своя страна, той радушно благодари на служителите в бръснарницата, която в рамките на година успя да се утвърди и да изгради верига от доволни клиенти, нареждайки се сред водещите в бранша в град Хасково и областта.

„Това не беше просто помощ, а знак на съпричастност и уважение към човешкото достойнство. Вярваме, че дори малките жестове могат да променят нечий ден, а понякога – и живота му. Нека не подминаваме хората в нужда и да помним, че доброто винаги се връща“, сподели Георги Силвестров.

Последни новини