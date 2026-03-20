Наградиха победителите в конкурсите, организирани от РИОСВ-Хасково за Деня на водата

РИОСВ-Хасково организира три конкурса в рамките на националната кампания, посветена на Световния ден на водата. Проведе се ученически конкурс за приказка, посветена на водата; конкурс за детска рисунка и фотоконкурс на тема „В храма на водата“.

В конкурса за приказка участваха 37 творби на млади автори от Хасково, Кърджали, Димитровград, Момчилград, Белене, село Миладиново, област Кърджали, като най-активни бяха учениците от ПГИ „Ал. Константинов“ – Кърджали. Участниците се състезаваха в две възрастови групи – от 2 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Ето и класирането:

Първа възрастова група:

Първо място: „Драконът в язовира“ – Таня Михова, 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“ – Хасково

Второ място: „Водно царство“ – Есин Хасан, 6 клас, ОУ „Христо Ботев“ – село Миладиново и

„Морският свят“ – Ани Миткова, 6 клас, ОУ „Шандор Петьофи“ – Хасково

Трето място: „Водопадът“ – Александра Димитрова, 4 клас, ОУ „Алеко Константинов“ – Димитровград

„Море от мечти“ – Йоана Жекова, 6 клас, ОУ „Шандор Петьофи“ – Хасково

„Пазителят на сребърната река“ – Минка Будинова, 7 клас, ОУ „Пейо Яворов“ – Димитровград

Поощрителни награди за: Дария Пламенова, 4 клас, ОУ „Алеко Константинов“ – Димитровград; Мартин Желев, 6 клас, ОУ „Шандор Петьофи“ – Хасково ; Арда Емин, 7 клас, ОУ „Христо Ботев“ – село Миладиново.

Втора възрастова група :

Първо място: „Тайната на Самодивското езеро“ – Тони Гьокдемир, 9 клас, ПГИ „Алеко Константинов“ – Кърджали

„Сълзите на мира“ – Лора Василева, 9 клас, ПГТ „Ал. Паскалев“ – Хасково

„Тайната на старото езеро“ – Мерве Джансъз, 10 клас, ПГИ „Ал. Константинов“ – Кърджали

Второ място: „Наследниците на Корагуна“ – Елица Дочева, 12 клас, ПГИ „Алеко Константинов“ – Кърджали

„Библиотекарите на реката“ – Илайда Мюмюн, 9 клас, ФСГ „Атанас Буров“ – Хасково

„Момчето и тайният път“ – Вилияна Иванова, 10 клас, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Димитровград

Трето място: „Пазителката на синьото море“ – Дияна Добрева, 10 клас, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Димитровград

„Приказка от едно езеро с водни лилии“ – Айджан Халил, 15 г., ПГТХВП „Св.св. Кирил и Методий“ – Момчилград

Поощрителна награда за: Ефе Реджеб, 11 клас, ПГИ „Алеко Константинов“ – Кърджали

В конкурса за детска рисунка „В храма на Водата“ се състезаваха 69 рисунки на млади художници от Хасково, Димитровград, Кърджали, село Самуил, област Разград, село Долно Къпиново, област Кърджали, село Чорбаджийско, област Кърджали, село Силен, област Хасково, село Лясковец, област Хасково, селоГолям извор, област Хасково. Най-активни бяха: ДГ 1 „Звънче“ – Димитровград, ДГ „Райна Княгиня“ – Димитровград, ДГ „Звездичка“ – Стамболово, филиали село Силен, село Лясковец и село Голям извор, СУ „П.Р.Славейков“ – Кърджали, СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – село Самуил, област Разград, СУ „Христо Ботев“ – село Чорбаджийско, област Кърджали.

Ето и класирането:

Първо място: Айча Ахмед, 5 клас, СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – село Самуил, област Разград

Второ място: Стилияна Тихова, 8 клас, СУ „П.Р.Славейков“ – Кърджали

Трето място: Берна Джафер, 10 клас, ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково

Във фотоконкурса „В храма на водата“ взеха участие 131 автори от цялата страна: Хасково, Кърджали, Ямбол, Русе, Смолян, София, Созопол, Бургас, Димитровград, Белене, село Свирачи, област Хасково, село Миладиново, област Кърджали, село Млечино, област Кърджали, Ардино, село Нановица, област Кърджали, Ивайловград, Момчилград, Крумовград. Най-много фотографи се включиха от СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Хасково, ЦПЛР-КУО – Кърджали, СУ „Любен Каравелов“ – Димитровград, ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково. От получените над 300 фотографии тричленно жури отличи:

Първа възрастова група – до 18 години:

Първо място: „Язовир Кърджали“ на Никол Узунова, 7 клас, СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали

Второ място: „Язовир Сивата вода“ на Златомир Маджаров, 9 клас, ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково

Трето място: „Язовир Студен кладенец“ на Николета Коджабашева, 5 клас, СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали

Специална награда: „Потопената църква“ на Ясен Златев, 12 г., ОУ „Николай Петрини“ – Ямбол

Поощрителна награда: Маргарита Димитрова, 10 клас, ПГДС Цар Иван Асен II“ – Хасково, Теодор Димитров 8 клас, СУ „Любен Каравелов“ – Димитровград

Любимец на публиката: Теодор Баладанов, 5 г., ДГ Ивайловград; Алмира Лиа Бехчет, 8 г., СУ „Васил Левски“ – Хасково; Живко Атанасов, 16 г., ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ – Кърджали

Втора възрастова група – над 18 години:

Първо място: „Love is in the air“ на Атанас Малаков 33 г. от Смолян

Второ място: „Малък човек, голяма река“ – Александър Караджов 39 г. от Смолян

Трето място „Река Арда, преминаваща през град Кърджали“ на Христина Русева 40 г. от Кърджали

Любимец на публиката: Ралица Димитрова, 26 г., от Хасково