Еколози преброиха сънливците в Хасковско и Кърджалийско

В началото на ноември екип от експерти от РИОСВ – Хасково подпомогнат от учен от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ – БАН) осъществиха мониторинг на сънливците, съобщиха от екоинспекцията.

Популацията им се следи чрез специално поставени къщички за сънливци в Хасковска и Кърджалийска област. При мониторинга повече от половината проверени къщички бяха със следи от обитаване на сънливци.

Регистрирани и преброени са активен горски сънливец, горски мишки и сив плъх.

Сънливците са гризачи, характерни за горски и храстови комплекси, но се случва да навлизат и в населените места и да обитават подпокривните пространства на къщите. Носят името си „сънливци“, защото през зимата изпадат в зимен сън – хибернация, който може да продължи до 6-7 месеца в годината. Те са важен хранителен ресурс за много редки и защитени птици и бозайници.

От своя страна сънливците се хранят освен с растения и с много насекоми, и с безгръбначни животни. Знанията за състоянието на техните популации дава ценна информация за здравето на горските съобщества. Това е една от причините Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да включва мониторинг на сънливци.