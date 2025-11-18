Среща-разговор с писателя Александър Секулов, ритуал, филм и постановка в Деня на Сухопътните войски

Няколко събития са организирани в Хасково на 19 ноември – Ден на сухопътните войски.

В сряда от 11:00 часа ще се проведе ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на 10-ти Пехотен Родопски полк в Хасково.

От 17:00 часа в зала „Хасково“ ще има представяне на документалния филм на Георги Кременаров „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945 г.“ и среща-разговор с автора на филма. Събитието е част от честванията, посветени на 140 години от създаването на славния Десети пехотен Родопски полк.

От 17:30 часа в Регионалната библиотека „Христо Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси“ ще се проведе среща-разговор с писателя, поет и журналист Александър Секулов. Той е създател и собственик на два от най-известните музикални клубове в родния му град Пловдив, осъществяващи дългосрочни програми в областта на джаза, литературата, класическата музика, киното, рокмузиката. Автор и издател е на две списания.

От 19:00 часа в ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

Гостува ДТ „Невена Коканова“ – Ямбол

МИЛИОНЕРЪТ

Комедия от Йордан Йовков

Режисьор Богдан Петканин

Участват: Тончо Токмакчиев, Цветелина Кънева, Радослава Донева, Николай Ганчев, Димитър Димитров, Михаил Лазаров, Даниела Райчевска, Георги Ружичка, Атанас Жеков-Кроко, Капка Валентинова, Росица Атанасова, Белослава Калчева, Дея Динева





