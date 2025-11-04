От х:

Представят книгата „В памет на отминалото поколение“ от Филип Димитров в Хасково

На 6 ноември от 18 часа в Регионалния исторически музей – Хасково ще бъде представена най-новата книга на Филип Димитров – „В памет на отминалото поколение“. Събитието ще бъде с участието на автора, а специален гост и представящ книгата ще бъде популярният български актьор Руси Чанев. В края на премиерата всеки гост ще може да получи автограф от Филип Димитров.

В книгата си първият демократично избран министър-председател на България след 1989 г. разказва истории, които надхвърлят личната съдба и се превръщат в памет за цяло поколение. В един от ключовите фрагменти той връща читателя към 9 септември 1944 г. – момент, който за поколения българи остава непреодолима историческа граница. Димитров описва как Червената армия навлиза в България, представяйки това като освобождение, но всъщност налагайки комунистическата власт. Споменът оживява чрез съдбата на неговото семейство: баща му е свещеник – сред заподозрените „врагове“, а близките му се спасяват, като буквално се укриват в затвора, защото зад решетките тогава е било по-безопасно отколкото да си на свобода. Вуйчовците му – кмет, лекар и зъболекар, минават през преследване, риск от разстрел или укритие, а в разказа изпъква абсурдът на първите седмици след преврата, когато „революционното правосъдие“ определя живота и смъртта. Така авторът не просто припомня исторически дати, а предава семейна памет за страх, избор и оцеляване във време на насилие и хаос.

Както отбелязва Тони Николов в предговора, „В памет на отминалото поколение“ е биография на едно време – книга, в която личният спомен става жив урок по история. Тя разкрива атмосферата на годините преди и след 1944-а, детството на автора в комунистическа България и „стоическата нормалност“ на хората, съхранили достойнството си въпреки режима.

Премиерата в Хасково е покана към всички, които искат да чуят историята отвъд официалните наративи – такава, каквато се пази у дома, между поколенията.

Източник: Haskovo.NET

