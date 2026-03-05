Две коли катастрофираха на детелината в „Орфей“ заради неспиране на знак „Стоп“

Две коли катастрофираха на детелината в хасковския квартал „Орфей“. Произшествието стана около 14:00 часа днес.

Сблъсъкът е предизвикан от водач на автомобил „Кайрон“, който е преминавал през детелината в посока към Централния гробищен парк. Шофьорът не е спрял на знак „Стоп“, при което е последвал удар в лек автомобил „Тойота“, управляван от мъж, идващ откъм Димитровград и движещ се в посока центъра на Хасково.

При удара няма пострадали хора, но по колите са нанесени материални щети.

На мястото на инцидента пристигнаха пътни полицаи за изясняване на случая. Водачите бяха тествани за алкохол, като пробите им са отрицателни.

Движението в района беше временно затруднено.