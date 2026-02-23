С опасност за живота са двамата пострадали от катастрофата с БМВ

Един е загинал и двама са с опасност за живота при тежкото произшествие на автомагистрала „Марица“, съобщиха от полицията.

Вчера в 17:50 часа е сигнализирано за ПТП-то в РУ – Димитровград на спешния телефон. При км.32 в посока София се е движил лек автомобил „БМВ“. В него са пътували собственика на колата – 25-годишен и двама пътници – жена на 22 г. и мъж на 25 г., всички от Турция, с настоящи адреси в София. След загуба на контрол над колата, същата е излязла от пътното платно вдясно и се е преобърнала в нива извън магистралата.

Към момента се изяснява кой е шофирал автомобила, назначена е експертиза.

На място е починал 25-годишният, а собственикът на колата и жената са настанени в тежко състояние в МБАЛ Хасково. Взети са кръвни проби. Образувано е досъдебно производство.