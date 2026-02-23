От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

С опасност за живота са двамата пострадали от катастрофата с БМВ

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Един е загинал и двама са с опасност за живота при тежкото произшествие на автомагистрала „Марица“, съобщиха от полицията.

    Вчера в 17:50 часа е сигнализирано за ПТП-то в РУ – Димитровград на спешния телефон. При км.32 в посока София се е движил лек автомобил „БМВ“. В него са пътували собственика на колата – 25-годишен и двама пътници – жена на 22 г. и мъж на 25 г., всички от Турция, с настоящи адреси в София. След загуба на контрол над колата, същата е излязла от пътното платно вдясно и се е преобърнала в нива извън магистралата.

    Към момента се изяснява кой е шофирал автомобила, назначена е експертиза.

    На място е починал 25-годишният, а собственикът на колата и жената са настанени в тежко състояние в МБАЛ Хасково. Взети са кръвни проби. Образувано е досъдебно производство.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Мъж опита да плати с фалшиви 50 евро в хранителен магазин
    Мъж опита да плати с фалшиви 50 евро в хранителен магазин
    преди 9 минути
    Младеж с БМВ удари и рани мъж с тротинетка в Хасково
    Младеж с БМВ удари и рани мъж с тротинетка в Хасково
    преди 20 минути
    Слънце и облаци се редуват в понеделник, но с повишение на температурата
    Слънце и облаци се редуват в понеделник, но с повишение на температурата
    преди 1 час
    Лили Стойчева-Иванова с поредна републиканска титла
    Лили Стойчева-Иванова с поредна републиканска титла
    преди 19 часа
    Не се разбраха! ЦИК ще избере РИК-Хасково
    Не се разбраха! ЦИК ще избере РИК-Хасково
    преди 19 часа
    Мирослав Динков се нуждае от спешна трансплантация на бъбрек
    Мирослав Динков се нуждае от спешна трансплантация на бъбрек
    преди 20 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    България – Холдингът на Чичко Тревичко 3: Дела и документи

    Случаен виц

    Слънце и облаци се редуват в понеделник, но с повишение на температурата
    Младеж с БМВ удари и рани мъж с тротинетка в Хасково

    Забелязал съм, че дори хората, които твърдят, че всичко е предопределено и ние нищо не можем да направим, за да го променим, дори и те се оглеждат преди да пресекат улицата .-Стивън Хокинг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Лонг Айлънд АйсТий
    Лонг Айлънд АйсТий

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини