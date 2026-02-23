Мъж опита да плати с фалшиви 50 евро в хранителен магазин

Мъж опита да плати с фалшиви евро в магазин в Симеоновград, съобщиха от полицията. Той е отведен в полицейския участък в града след сигнал от магазинерка.

Вчера в 19:30 часа магазинерката в хранителен магазин е съобщила, че мъж е направил опит да плати на касата с неистинска банкнота. Пристигналият полицейски екип е установил, че 21-годишен от града се опитал да прокара в обръщение фалшива банкнота от 50 евро.

Той обяснил, че я получил за свършена от него работа в Стара Загора. Работата по случая продължава.