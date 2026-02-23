От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Мъж опита да плати с фалшиви 50 евро в хранителен магазин

Мъж опита да плати с фалшиви евро в магазин в Симеоновград, съобщиха от полицията. Той е отведен в полицейския участък в града след сигнал от магазинерка.

Вчера в 19:30 часа магазинерката в хранителен магазин е съобщила, че мъж е направил опит да плати на касата с неистинска банкнота. Пристигналият полицейски екип е установил, че 21-годишен от града се опитал да прокара в обръщение фалшива банкнота от 50 евро.

Той обяснил, че я получил за свършена от него работа в Стара Загора. Работата по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Извадиха 12 милиона фалшиви евро от язовир „Мечка“
Извадиха 12 милиона фалшиви евро от язовир „Мечка“

Facebook коментари

Коментари в сайта (2)

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Осигуриха водоноска в Конуш, наводнение в помпена станция „Момково“
Осигуриха водоноска в Конуш, наводнение в помпена станция „Момково“
преди 33 минути
Задържаха петима с дрога, водачка отказа тест за наркотици
Задържаха петима с дрога, водачка отказа тест за наркотици
преди 50 минути
Задържаха дрогиран и двама пияни водачи в Хасковско
Задържаха дрогиран и двама пияни водачи в Хасковско
преди 1 час
Младеж с БМВ удари и рани мъж с тротинетка в Хасково
Младеж с БМВ удари и рани мъж с тротинетка в Хасково
преди 1 час
С опасност за живота са двамата пострадали от катастрофата с БМВ
С опасност за живота са двамата пострадали от катастрофата с БМВ
преди 2 часа
Слънце и облаци се редуват в понеделник, но с повишение на температурата
Слънце и облаци се редуват в понеделник, но с повишение на температурата
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Adele-Auftakt in München

Случаен виц

Младеж с БМВ удари и рани мъж с тротинетка в Хасково
Задържаха дрогиран и двама пияни водачи в Хасковско

Най-доброто отмъщение е огромният успех. - Франк Синатра

Последни обяви

Случайна рецепта

Сиропирана баница със захарен сироп
Сиропирана баница със захарен сироп

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини