Части от Хасково останаха без вода заради авария в главен водопровод

    Екипи на Вик работят по отстраняване на авария на главен водопровод от „Източна зона“ за Хасково, съобщиха от водното дружество. До приключване на строително-ремонтните работи днес с нарушено водоподаване ще са абонатите от началото на града по бул. „Съединение“ до Автогарата, кв. „Изгрев“, така също бул. „България“, на улица „Добруджа“, централна градска част.

    Строително-ремонтни работи на улица „Ради Делев“ в Симеоновград са причината и за временно нарушено водоподаване в квартал „Злати дол“.

    Екипи на Вик работят по отстраняване на авария по водопроводите за селата Студена, Нова надежда и Динево, където има частично нарушение на водоподаването.

    Източник: Haskovo.NET

    Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022
    Коментари в сайта (1)

      Ка
      Как така!?
      12:42, 20 фев 2026
      В кв Овчарски от снощи няма вода!
