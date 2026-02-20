Части от Хасково останаха без вода заради авария в главен водопровод

Екипи на Вик работят по отстраняване на авария на главен водопровод от „Източна зона“ за Хасково, съобщиха от водното дружество. До приключване на строително-ремонтните работи днес с нарушено водоподаване ще са абонатите от началото на града по бул. „Съединение“ до Автогарата, кв. „Изгрев“, така също бул. „България“, на улица „Добруджа“, централна градска част.

Строително-ремонтни работи на улица „Ради Делев“ в Симеоновград са причината и за временно нарушено водоподаване в квартал „Злати дол“.

Екипи на Вик работят по отстраняване на авария по водопроводите за селата Студена, Нова надежда и Динево, където има частично нарушение на водоподаването.