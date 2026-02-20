Печка на твърдо гориво в мазе подпали апартамент

Сигнал за пожар в апартамент в Тополовград е бил подаден вчера в 8 часа, съобщиха от полицията.

На спешния телефон е получено обаждане, че от жилище на улица „Отец Паисий“ мирише на дим, а входната врата излъчва топлина. Незабавно към мястото са насочени спасителни екипи, които са установили, че в стая в мазето на блока е запалена печка на твърдо гориво. Вследствие от това са се възпламенили саждите в комина, запалил се е аспираторът в кухнята на въпросния апартамент, включен в коминното тяло.

От пожара е увредено цялостно кухненската стая и са повредени мебелите и стените на останалата част на жилището. Образувано е досъдебно производство.