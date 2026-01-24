Пожар избухна в склад за домашни потреби в Хасково

Пожар избухна в склад за домашни потреби в Източна промишлена зона в Хасково. Инцидентът стана около 13:30 часа днес.

На място бяха изпратени два противопожарни екипа за потушаване на пламъците. Дойдоха полицаи за изясняване на случая.

Пристигналите на място спасителни екипи установиха, че в зоната между жп гарата и КАТ гори постройка, в която са съхранявани стоки, пласирани в така наречените магазини за 1 лев. Вътре имало дезодоранти, тоалетна хартия, перилни препарати.

По първоначална информация, огънят е тръгнал от рязане на тръби при ремонтни дейности.