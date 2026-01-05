13-годишен подпали къщата на дядо си с пиратки

Малолетен причини пожар в къща след игра с пиратки в новогодишната нощ в Симеоновград, съобщават от МВР.

В 22 часа в управлението в Харманли е получен сигнал за горяща къща в кв.„Лозенград“, обитавана от 70-годишен. От пламъците къщата е изгоряла напълно.

В хода на разследването станало известно, че 13-годишният внук на мъжа си е играл с пиратки, което довело до взривяване на една от тях в пристройка на къщата. Там се съхранявала туба с бензин, която се възпламенила и довела до пожара. Пострадали хора няма, образувано е досъдебно производство.