Пиян клиент измъкна 1000 лева в брой от ръцете на крупие и избяга

Пиян мъж е направил опит да открадне пари в брой от крупие в игрална зала в Хасково, съобщиха от полицията. На 2-ри януари, около 19 часа, в управлението е подаден сигнал от крупие, работещо в зала на булевард „Илинден“. Жената съобщила, че по време на работа покрай нея минал мъж, който след избутване й издърпал банкноти на стойност 1000 лева от ръката и побягнал.

След незабавни издирвателни действия, полицаите са установили и задържали 43-годишен жител на село Малък извор. В него при обиск са намерени 2955 лева и 1540 турски лири.

Открита е и половината от една от откраднатите банкноти. Тя се скъсала на две, когато мъжът се опитвал да я измъкне от ръката на крупието. Жената е съхранила и представила другата част и двете идеално съвпаднали. Мъжът бил тестван с дрегер, който отчел наличие на 1,82 промила алкохол. Задържан по заведеното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

