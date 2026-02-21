От х:

Усложнена обстановка в Симеоновград, свикаха кризисния щаб

Усложнената от дъждовете обстановка свика кризисния щаб за защита при бедствия в Симеоновград.

Към момента на територията на община Симеоновград няма опасност за населението. Няма проблем с електроподаването и водоснабдяването. Имало е малък проблем в Помпена станция Симеоновград, който е отстранен своевременно от дежурните екипи на ВиК Симеоновград, за което докладва началникът на ВиК Симеоновград - Недялко Димитров.

Река Мусачевска излезе от коритото си и е заляла близките дворове. Няма опасност за населението и не се налага евакуация.

В село Навъсен, поради затлачване на дерето, е имало опасност да излезе от коритото си, но своевременни действия по разчистване, предприети от кмета на селото Елена Костова, предотвратиха това.

В Дряново се следи язовирът над селото, като към момента обстановката е спокойна.

В Троян водата е заляла малкия мост, който свързва двете махали, но за големия няма опасност от заливане.

В селата Пясъчево, Свирково, Тянево и Константиново обстановката е спокойна.

Река Марица е повишила нивото си, но не е излязла от коритото си – следи се за покачване. Река Сазлийка също е повишила нивото си, но към момента е в коритото си. Водосборът, който се стича към река Сазлийка, е голям и се очаква покачване на нивото ѝ.

Превантивно през предходната седмица на терен бяха извършени обходи и се следеше за нивата на язовирите. Язовирът в Тянево предварително се поддържаше на по-ниско ниво, както и този в Дряново – от около месец е с отворен кран, за да поддържа ниско ниво, тъй като водите от язовир Тянево се вливат по естествен ход в язовир Дряново.

Обстановката ще се следи денонощно от екипи на Община Симеоновград и кметовете на населените места.

Източник: Haskovo.NET

