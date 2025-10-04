60 пехливани се включиха в турнира по борба в Симеоновград

Хюсеин Хюсеинов от Разград стана шампион на турнира по борба „Шестте великденски ангела“ в Симеоновград. В състезанието, което се проведе в спортната зала на училище „Свети Климент Охридски“, се включиха 60 участници от цялата страна.

Специални награди, изработени в Америка, имаше за спонсори и деятели на народните борби. Почетни грамоти за принос в развитието на борбата получиха националният състезател Петър Богоевски, кметът на Елхово Петър Гендов и бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, които бяха сред гостите на турнира.

Отличията бяха връчени от президента на клуба по борба в Симеоновград „Вълко Костов“ Росен Бонев, който е организатор на турнира.