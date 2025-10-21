Борци от 5 държави излизат на тепиха в Хасково

Турнирът по борба Купа „Хасково“ ще се проведе тази събота – 25 октомври. Поредното издание на надпреварата ще е в зала „Дружба“. В тазгодишното състезание ще участват представители на 5 държави – България, Северна Македония, Гърция, Турция и Косово. На този етап заявки са подадени от 17 клуба, изчаква се школата от село Караманци.

Организатори на турнира са двата местни клуб „Ангел войвода“ и „Хасково“.

Състезанието ще започна е 10:00, а официалното откриване ще бъде в 11:00 часа.

Схватките ще са в класическия стил.

Битки ще има при децата в първа и във втора група, при момчетата и при кадетите. Предвидена е надпревара и в една категория при момичетата в подготвителна група.

Домакините благодариха за подкрепата на общината, както и на многото дарители, помогнали за организацията на турнира. Оттам коментираха още, че очакват да се получи интересно състезание, тъй като ще участват представители на водещи български клубове, както и доста чужденци.

В рамките на Купа „Хасково“ ще бъдат връчени отличия на призьорите, както и индивидуални награди – за най-резултатен, най-перспективен и най-техничен състезател, за най-добър чуждестранен борец и за отбор номер едно.