От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Розова панделка на фасадата на Община Хасково по повод месеца за борба с рака на гърдата

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Октомври е месецът, в който светът обръща по-специално внимание на болестта, която засяга милиони жени и техните семейства – рак на гърдата.

    Община Хасково изразява своята ангажираност към каузата за профилактика и опазване здравето на пациентите. Розовата панделка, символ на осведомеността за рака на гърдата и борбата за намиране на лек срещу болестта, от днес до края на месеца ще остане на фасадата на Община Хасково, информираха от администрацията.

    Благодарим на „Ангели в розово“ за активната им работа в подкрепа на жените, страдащи от рака на гърдата и за вдъхновяващите истории за живота в розово.

    Община Хасково се присъединява към инициативата на „Ангели в розово“ и призовава всеки, съпричастен с каузата, да облече нещо розово на 24 октомври 2025 г.– денят, когато ангелите в розово ще покажат, че ракът на гърдата не е присъда, а история за силата на живота.

    „В розовия месец октомври да си припомним, че открит навреме, ракът на гърдата е лечим!", призоваха от Община Хасково. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Организират безплатни прегледи за рак на гърдата
    Организират безплатни прегледи за рак на гърдата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Борци от 5 държави излизат на тепиха в Хасково
    Борци от 5 държави излизат на тепиха в Хасково
    преди 26 минути
    Тир с тоалетна хартия катастрофира и затвори АМ „Марица“
    Тир с тоалетна хартия катастрофира и затвори АМ „Марица“
    преди 3 часа
    Камион катастрофира на магистрала “Марица” и образува километрична на опашка
    Камион катастрофира на магистрала “Марица” и образува километрична на опашка
    преди 3 часа
    Зам.-ректорът на Софийския университет с лекции по математика в ПМГ-Хасково
    Зам.-ректорът на Софийския университет с лекции по математика в ПМГ-Хасково
    преди 3 часа
    Водата в Хасково и три села в общината остава забранена за пиене и готвене
    Водата в Хасково и три села в общината остава забранена за пиене и готвене
    преди 4 часа
    Боксов клуб „Севдалин Василев“ с две състезателки на държавното първенство за девойки
    Боксов клуб „Севдалин Василев“ с две състезателки на държавното първенство за девойки
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Tiken Jah Fakoly - Plus rien ne m'étonne

    Случаен виц

    Борци от 5 държави излизат на тепиха в Хасково

    Всеки ласкател живее за сметка на някой, който се вслушва в него. - Жан дьо Лафонтен

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Плодово смути
    Плодово смути

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини