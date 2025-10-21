Розова панделка на фасадата на Община Хасково по повод месеца за борба с рака на гърдата

Октомври е месецът, в който светът обръща по-специално внимание на болестта, която засяга милиони жени и техните семейства – рак на гърдата.

Община Хасково изразява своята ангажираност към каузата за профилактика и опазване здравето на пациентите. Розовата панделка, символ на осведомеността за рака на гърдата и борбата за намиране на лек срещу болестта, от днес до края на месеца ще остане на фасадата на Община Хасково, информираха от администрацията.

Благодарим на „Ангели в розово“ за активната им работа в подкрепа на жените, страдащи от рака на гърдата и за вдъхновяващите истории за живота в розово.

Община Хасково се присъединява към инициативата на „Ангели в розово“ и призовава всеки, съпричастен с каузата, да облече нещо розово на 24 октомври 2025 г.– денят, когато ангелите в розово ще покажат, че ракът на гърдата не е присъда, а история за силата на живота.

„В розовия месец октомври да си припомним, че открит навреме, ракът на гърдата е лечим!", призоваха от Община Хасково.