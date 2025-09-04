От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

Здравна дискусия за рака на гърдата и благотворителна акция в Хасково

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8" и „Ангели в розово“ организират разговор за
пътя към здравето. Откритата лекция е част от кампанията за превенция на рака на
гърдата и ще се проведе в Хасково на 5 септември, от 18,00 часа в зала „Знание“ на бул.
„Съединение“ 18, под хотел „Тракия“.

Същата вечер „Ангели в розово“ организират Благотворителен 10-ти рожден ден в
подкрепа на жени с рак на гърдата в България. От 20:00 ч. в Piano Bar “Light” – вечер с
изненади, почерпки, музика, танци и Рожден ден в розов стил – 10 години „Ангели в
Розово“!

„Животът е празник, когато споделяме любовта си. Ела да вплетем заедно още една нежна нишка в тази Розова диря – диря на вяра, добрина и сърдечна подкрепа!“, призовават организаторите.  Събитието е с благотворителна цел. Всеки може да подкрепи жените, страдащи от рак на гърдата като си купи книгоразделител на стойност 20 лв.

Подробности във фб-групата „Ангели в розово“ и ТУК

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Близо 25 000 лв. събра благотворителна инициатива за лечението на Никол
Близо 25 000 лв. събра благотворителна инициатива за лечението на Никол
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
3670 лева събра благотворителната инициатива на фестивала Хасково Рок 2019
3670 лева събра благотворителната инициатива на фестивала Хасково Рок 2019

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Нови социални услуги ще ползват в Минерални бани
Нови социални услуги ще ползват в Минерални бани
преди 6 минути
Проверяват сигнал за опасно дърво до бл. 24 в кв. „Орфей“
Проверяват сигнал за опасно дърво до бл. 24 в кв. „Орфей“
преди 2 часа
Част от „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария
Част от „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария
преди 2 часа
Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско
Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско
преди 3 часа
Никола Манолов от ПМГ-Хасково се окичи с бронзов медал от Европейската младежка олимпиада по информатика
Никола Манолов от ПМГ-Хасково се окичи с бронзов медал от Европейската младежка олимпиада по информатика
преди 3 часа
Млади футболисти от три области участват в детски футболен турнир в Хасково
Млади футболисти от три области участват в детски футболен турнир в Хасково
преди 4 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Гьобекли тепе: Раждането на цивилизацията

Случаен виц

Проверяват сигнал за опасно дърво до бл. 24 в кв. „Орфей“
Нови социални услуги ще ползват в Минерални бани

Трябва да си умен, за да правиш добро, глупаците не са способни на това. - Мадам дьо Помпадур

Последни обяви

Случайна рецепта

Туршия от чорбаджийски чушки
Туршия от чорбаджийски чушки

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини