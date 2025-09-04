Здравна дискусия за рака на гърдата и благотворителна акция в Хасково

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8" и „Ангели в розово“ организират разговор за

пътя към здравето. Откритата лекция е част от кампанията за превенция на рака на

гърдата и ще се проведе в Хасково на 5 септември, от 18,00 часа в зала „Знание“ на бул.

„Съединение“ 18, под хотел „Тракия“.

Същата вечер „Ангели в розово“ организират Благотворителен 10-ти рожден ден в

подкрепа на жени с рак на гърдата в България. От 20:00 ч. в Piano Bar “Light” – вечер с

изненади, почерпки, музика, танци и Рожден ден в розов стил – 10 години „Ангели в

Розово“!

„Животът е празник, когато споделяме любовта си. Ела да вплетем заедно още една нежна нишка в тази Розова диря – диря на вяра, добрина и сърдечна подкрепа!“, призовават организаторите. Събитието е с благотворителна цел. Всеки може да подкрепи жените, страдащи от рак на гърдата като си купи книгоразделител на стойност 20 лв.

Подробности във фб-групата „Ангели в розово“ и ТУК .