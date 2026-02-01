От х:

Хасково почете с цветя и панихида жертвите на комунистическия режим

    Хасково се преклони пред жертвите на комунистическия режим с панихида пред плочата на разстреляните офицери, сержанти и военнослужещи на бул „Раковски“.
    „Посланието на днешния ден е да имаме памет, да помним, за да не се връщат никога тези зловещи дни в България. Или както казва писателят Георги Господинов: „Помня, за да държа миналото в миналото…“ Вечна памет на жертвите на комунистическия режим в България! Никога вече комунизъм!". Това написа преди церемонията в профила си във Фейсбук кметът Станислав Дечев.
    Въпреки лошото време, цветя пред паметната плоча на разстреляните хасковски военнослужещи поднесоха областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кметът Станислав Дечев и Председателят на ОбС Таня Захариева. Присъстваха потомци на репресираните от комунистическия режим и граждани на Хасково.
    Заукопойната молитва в памет на убитете от партизаните хасковски офицери и военни Велико Маринов, Георги Чукурлиев, Начо Гюлемезов, Панайот Танев, Димитър Маразов, Михаил Илиев и Петър Ангелов беше отслужена от отец Никола. 
     
     
    Източник: Haskovo.NET

