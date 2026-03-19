Организират безплатни прегледи за туберкулоза и беседи в Хасково и Димитровград

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково организира няколко инициативи във връзка със Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март. Целта е да се повиши осведомеността за здравните, социални и икономически последици от туберкулозата и да се засилят усилията за борба с глобалната епидемия от туберкулоза.

В периода 23-27 март 2026 г. в област Хасково стартира „Седмица на отворените врати“, в която РЗИ Хасково съвместно със Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ) – Хасково организира следните инициативи:

  • На 24.03.2026 г. от 10:00 часа РЗИ – Хасково, съвместно със СБАЛПФЗ – Хасково организира във  фирма „ПИМ“ ООД Хасково безплатен скрининг за риск от туберкулоза и изследване с бързи тестове за СПИН, хепатит В и хепатит С на всички желаещи
  • На 25.03.2026 г. от 12:00 часа ще се проведе пресконференция с участие на специалисти от СБАЛПФЗ Хасково, общопроктикуващи лекари, епидемиолози, здравни медиатори с цел повишаване обществената информираност по отношение на заболяването туберкулоза – начин на заразяване, рискови фактори и групи от населението, протичане на различните форми на заболяването, лечение, възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се популяризира здравословният начин на живот с цел превенция на туберкулозата
  • В периода 23 – 27 март 2026 г. от 7:30 до 12:30 часа в СБАЛПФЗ – Хасково ще се провежда безплатен скрининг за риск от  туберкулоза на лица със съмнение за туберкулозна инфекция
  • Провеждане на беседи с ученици на тема „Туберкулозата – всеобща отговорност“ в следните училища:

                – 23.03.2026 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ в село Стамболово

                – 26.03.2026 г. в ОУ „П. К. Яворов“ в Димитровград

                – 26.03.2026 г. в ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Димитровград

Смята се, че около една четвърт от световното население е заразено с туберкулозна бактерия, но повечето хора няма да развият туберкулоза.

Туберкулоза е водещата причина за смъртта на хората с ХИВ, а също и основен фактор за антимикробна резистентност.

Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 83 милиона живота от 2000 г. насам.

Темата на Световния ден за борба с туберкулозата през 2026 г. е „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“ „Ръководени от държавите. Задвижвано от хората“. Мотото е смел призив за действие и послание на надежда, потвърждаващо, че е възможно да обърнем хода на епидемията от туберкулоза, дори в предизвикателна глобална среда. С решително лидерство на страните, увеличени вътрешни и международни инвестиции, бързо усвояване на новите препоръки и иновации на СЗО, ускорени действия и силно многосекторно сътрудничество, прекратяването на туберкулозата не е просто амбициозно – то е постижимо.

Източник: Haskovo.NET

Туберкулозната пандемия продължава
Безплатни прегледи за туберкулоза в болницата в кв. „Болярово“.

Задържаха четирима с наркотици в Хасковска област, конфискуваха колата на пиян водач
Хванаха 11-годишен за кражба на обеци от къща
Лек автомобил горя посред нощ, засегнат е и още един
Сериозни логистични проблеми се очертават при подвижните избирателни секции
Облачно, с ниска вероятност от валежи
„Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ събират най-голяма подкрепа сред читателите
