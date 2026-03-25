Белодробен лекар: Туберкулозата може да се ограничи с контрол, диагностика и правилно лечение

    Туберкулозата може да бъде ограничена с контрол, диагностика и правилно лечение. Това заяви на пресконференция днес д-р Пламен Шумаков – специалист по белодробни болести в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в хасковския квартал „Болярово“. Там в момента се провежда „Седмица на отворените врати“ за изследвания и диагностика. Поводът е Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март.

    Медикът информира, че в хасковския Тубдиспансер от началото на тази година до днес са регистрирани 6 случая на заболели. Три от тях са новооткрити, а останалите три са рецидив. През изминалата година в Хасковска област са регистрирани общо 22 случая. Д-р Шумаков сподели, че докато преди години лекарите са посещавали домовете с полиция, за да консултират и лекуват пациенти, днес лечението е доброволно.

    Епидемиологът д-р Снежана Иванова от РЗИ – Хасково информира, че около една четвърт от населението в света е заразено с туберкулозния бактерий, но повечето хора няма да развият заболяването. То обаче остава водеща причина за смъртност, особено при носителите на ХИВ, и е основен фактор за антимикробната резистентност.

    „Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 83 млн. живота от 2000 г. насам. Целта ни е да повишим осведомеността на обществото за здравните, социалните и икономическите последици от болестта. Трябва да се справим с глобалната епидемия до 2030 г.“, каза д-р Иванова.

    Лечението на туберкулозата в България е безплатно и се финансира от държавата. Не е необходимо пациентът да бъде здравноосигурен, за да се лекува от това хронично инфекциозно заболяване. Макар в 90-95% от случаите да поразява белия дроб, болестта може да засегне целия организъм. Тя е предотвратима и лечима, но все още е сред основните причини за смърт в райони с голяма гъстота на населението в Азия и Африка.

    България провежда национална програма за справяне с туберкулозата, която цели намаляване на заболяваемостта и смъртността.

    На брифинга в Регионалната здравна инспекция присъстваха представители на контролната служба, общопрактикуващи лекари, медиатори.

    По повод Световния ден на туберкулозата, РЗИ-Хасково проведе различни кампании в Хасковска област. Подробности тук.

    Анета Кутелова

     

    Източник: Haskovo.NET

    Разумният човек се приспособява към света; неразумния се опитва да приспособи света към себе си, затова и прогреса винаги зависи от неразумните. - Бърнард Шоу

