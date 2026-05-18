Пет села са на резервно захранване с вода заради поредна авария в стара стоманена тръба

Екипи отстраняват авария по напорен водопровод от Помпена станция „Горски извор“, съобщават от ВиК. На резервни водни количества са селата Минерални бани, Татарево Брястово, Спахиево, Колец, Сираково.

Това е четвърта поредна авария в рамките на няколко дни на този водопровод, който е със стоманена тръба с диаметър 426 мм. Съоръжението е с отдавна изтекъл експлоатационен срок, допълват от водното дружество.

Поради превключване към нов водопровод от външна фирма временно за кратко ще бъде прекъсвано водоснабдяването в централната част на Симеоновград.