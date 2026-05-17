„Хасково“ е вицешампион на „А“ група

Баскетболният отбор на „Хасково“ е вицешампион на „А“ група. В днешния финал тимът на Янко Желев допусна поражение от „Видабаскет“. 

Двубоят завърши при резултат 97:78 точки.

Георги Бързаков завърши с 22 т., капитанът Динко Христов вкара 19 т., , а Кристиян Челенков добави 11 т. Най-резултатен за видинчани с 24 т. е Дамян Минков.

Така след 2023 година хасковлии за втори път са вицешампиони във втория ешелон на родния баскетбол. 

Тимът на Янко Желев имаше един много добър сезон, в който отборът спечели регион „Запад“, а сега е и втори в цялата „А“ група. 

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (3)

    Ко
    Кои
    1 -1
    19:55, 17 май 2026
    селяните от хасково
      Само
      1 -1
      19:55, 17 май 2026
      Само пари където им дава общината
    Мх
    Мх
    0 0
    17:16, 18 май 2026
    Закривай
Истории извън Новините – Едната птичка, която прави пролет на село

Шеф Ивайло Иванов готви в хаскоския парк "Кенана"
Хандбалистките на „Свиленград“ спечелиха бронзовите медали в шампионата за жени

Мечтателите винаги биват наричани луди, но те правят неща, които всички други смятат за невъзможни.- Спайк Лий

Пандишпаново руло
Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Анета Кутелова

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

