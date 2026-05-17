Баскетболният отбор на „Хасково“ е вицешампион на „А“ група. В днешния финал тимът на Янко Желев допусна поражение от „Видабаскет“.

Двубоят завърши при резултат 97:78 точки.

Георги Бързаков завърши с 22 т., капитанът Динко Христов вкара 19 т., , а Кристиян Челенков добави 11 т. Най-резултатен за видинчани с 24 т. е Дамян Минков.

Така след 2023 година хасковлии за втори път са вицешампиони във втория ешелон на родния баскетбол.

Тимът на Янко Желев имаше един много добър сезон, в който отборът спечели регион „Запад“, а сега е и втори в цялата „А“ група.