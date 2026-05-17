Поставиха позлатен кръст на църквата в село Манастир

В малък празник се превърна днешния ден за жителите на хасковското село Манастир. Строящата се църква „Света Неделя“ се сдоби с кръст. Позлатеното разпятие е изработено в Хасково от Георги Лазаров, за когото това не е първо подобно дело.

Майсторите монтираха кръста, който е поредната стъпка към създаването на църквата в селото.

Преди три години бе направена първата крачка. Постепенно с дарения на средства и труд сградата се издигна. Преди това, в непосредствена близост, бе издигната и камбанария.

След поставянето на кръста днес бе изкарана икона на Света Неделя, пред която присъстващите се поклониха.

Сега предстои на покрива на сградата да се поставят керемиди, да се направят поставят улуци, да се прекара ВиК инсталация. Впоследствие ще започне работата и по вътрешната част на църквата.