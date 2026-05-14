Новият областен управител на Хасково: Кметовете ще имат в мое лице ефективен мост към държавата

    Новият областен управител на Хасково Тодор Иванов официално встъпи в длъжност днес, приемайки управлението от своя предшественик Гинка Райчева.

    Рокадата на върха на областната администрация стана факт с решение на Министерския съвет от вчерашния ден. По време на церемонията по предаване на властта Гинка Райчева благодари на екипа си и на държавните институции за съвместната работа през изминалите три месеца. „Предавам ръководството с чувство на удовлетворение за добре свършената работа и с ясното съзнание за отговорността, която съпътстваше пребиваването ми тук. Дългият ми опит като учител ме е научил, че истинското лидерство започва с личния пример, с последователност и с уважение към хората“, сподели Райчева, като пожела на своя приемник воля и мъдрост в работата за просперитета на гражданите на Хасковска област.

    От своя страна новият областен управител Тодор Иванов подчерта, че поемането на поста изисква не само административен опит, но и отношение към проблемите на региона. „Областният управител не е просто администратор, той е координатор, баланс и ефективен мост между местната власт и държавата. Влизам с ясна заявка за експертно управление и прозрачност. Политическите пристрастия в тази институция приключват там, където започва интересът на гражданите. Не обещавам чудеса, но обещавам висок темп на работа, честност и уважение към институцията“, заяви Иванов.

    Той допълни, че в негово лице кметовете на общини в региона ще имат коректен партньор, стига да спазват законодателството и да работят в интерес на хората. Тодор Иванов е познато лице в политическия живот на региона, като на изборите на 19 април той заемаше десета позиция в листата на ПК „Прогресивна България“ в 29-и МИР Хасково.

    На този етап имената на новите заместник областни управители не бяха официално съобщени. Иванов обясни, че ще ги оповести публично едва след като назначенията им бъдат официализирани с акт на Министерския съвет. В публичното пространство за двата поста усилено се спрягат имената на Олег Филев, който е координатор на „Прогресивна България“ за Димитровград, и на Виктор Марев, който бе сред активните участници в последната предизборна кампания в Хасковския регион.

    Предстои в следващите дни новият областен управител да се запознае подробно с текущите задачи на администрацията и да определи приоритетните направления в своята работа.

     
    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Злато и два бронза за каратеките на „Торнадо" в рамките на Купата на президента
    Двама души пострадаха при катастрофа между три коли на жп надлеза в Хасково
    ВиК – Хасково предаде на съд 70 длъжници
    Иззеха 4600 цигари без бандерол от три коли, съставени са актове
    Мъж с 13 кражби е задържан за фалшива бомбена заплаха
    Слънчево и до 20 градуса в Хасково днес
    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

