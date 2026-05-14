От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

21 °C

Мъж с 13 кражби е задържан за фалшива бомбена заплаха

Мъж от Свиленград е задържан за подаване на невярна информация на спешния телефон, съобщиха от полицията.

Вчера около 18 часа 40-годишният позвънил на телефон 112. Той съобщил, че в град Плевен има поставени 5 бомби. Веднага е сформирана оперативна група по проверка на сигнала. От централата на спешния телефон са подали информация за локацията на подаващия сигнала. Свиленградските полицаи са проверили адреса на улица „Спартак“, където се оказало, че живее мъж, познат на органите на реда. Той е с 13 регистрации за кражба и една за подаване на неверен сигнал. Проверка в телефона му констатирала фалшивата тревога.

Мъжът е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство. Свиленградските полицаи са уведомили колегите си от ОДМВР Плевен, че се касае за фалшив сигнал.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Иззеха 4600 цигари без бандерол от три коли, съставени са актове
Иззеха 4600 цигари без бандерол от три коли, съставени са актове
преди 12 минути
Слънчево и до 20 градуса в Хасково днес
Слънчево и до 20 градуса в Хасково днес
преди 1 час
„Раковски“ с обрат срещу ОФК „Хасково“ на Ямача
„Раковски“ с обрат срещу ОФК „Хасково“ на Ямача
преди 13 часа
Тефик Парафитов положи клетва като депутат
Тефик Парафитов положи клетва като депутат
преди 15 часа
Задържаха двама иракчани и шофьор, скрити в тайник на кола
Задържаха двама иракчани и шофьор, скрити в тайник на кола
преди 18 часа
Решено: Тодор Иванов е новият областен управител на Хасково
Решено: Тодор Иванов е новият областен управител на Хасково
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – RDMK - Освалдо

Случаен виц

Тефик Парафитов положи клетва като депутат
Иззеха 4600 цигари без бандерол от три коли, съставени са актове

Възможностите не идват при този, който чака. Те се пленяват от онзи, който атакува." - Джордж Патън

Последни обяви

Случайна рецепта

Агнешко шиш кебап
Агнешко шиш кебап

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.