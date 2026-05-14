Роботи, 3D дизайн и иновации в СУ „Паисий Хилендарски“ с откриването на STEM център

Нов STEM център от последно поколение има от днес в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Хасково.

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев, началникът на РУО Хасково Силвия Касабова и директорът на училището Павлина Попова откриха официално новоизградения дигитален център. В него са формирани три отделни зали: Център за технологии в креативните изкуства, Център за дигитални създатели и Център за млади изследователи. Това е важен етап от развитието на съвременното профилирано обучение, защото поставя фокус върху практическото прилагане на знания в областта на математиката, 3D дизайна и протопирането, въвеждане на интегрирани уроци, които развиват креативност, техническа и дигитална грамотност, критично и иновативно мислене.

Днес в Центъра за технологии и креативни изкуства дванадесетокласниците показаха как работят практически новите технологични апарати, в Центъра за дигитални създатели единадесетокласниците демонстрираха как използват технологиите и гражданското образование, за да са конкурентни на пазара на труда, а в Центъра за млади изследователи четвъртокласниците показаха как откриват изкуството и магията на науката заедно със своите приятели – роботите.

„Впечатлен съм от знанията и уменията на децата да работят с технологиите, да програмират и да управляват роботи, както и да създават съдържание, което е полезно за малки и големи. Поздравявам целия екип на училището за успешната реализация на проекта за изграждане на STEM център от последно поколение в СУ „Св. Паисий Хилендарски“!“, каза кметът Станислав Дечев след приключване на демонстрационните уроци в новия STEM център.