Спрягат юрист за нов областен управител на Хасково

Адвокат Тодор Иванов е най-спряганото име за нов областен управител на Хасково, като се очаква назначението му да бъде официализирано на следващото заседание на Министерския съвет.

Според актуална информация бъдещите държавни представители за регионите вече са провели работна среща в столицата, на която са били уточнени детайлите около встъпването им в длъжност.

Тодор Иванов е познато лице в региона, като на последните парламентарни избори от 19 април той заемаше десето място в листата на политическа формация „Прогресивна България“ за 29-ти МИР – Хасково.

Професионалният път на юриста е тясно свързан с местното самоуправление и правораздаването. Роден в областния град, той завършва Езиковата гимназия в Димитровград, след което придобива висше юридическо образование в Бургаския свободен университет. Кариерата му започва през 2015 година като младши адвокат в Адвокатската колегия – Хасково. Впоследствие той натрупва солиден административен опит в Община Димитровград, където последователно заема позициите на старши юрисконсулт в периода 2020–2022 г. и главен юрисконсулт до 2025 г. Към момента той развива частна адвокатска практика и изпълнява обществената функция на председател на състав в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Екипът на новия областен управител в Хасково ще бъде попълнен от двама заместници, чиито кандидатури също се очаква да бъдат утвърдени от правителството. Това са Олег Филев, който е координатор на „Прогресивна България“ за Димитровград, и Виктор Марев, който беше сред активните участници в последната предизборна кампания в региона.

Сформирането на новото ръководство на Областната администрация е част от процеса по обновяване на местната изпълнителна власт, като се залага на кадри с доказан юридически и административен ценз.

 
Източник: Haskovo.NET

Екстрадират турски гражданин за 15 г. затвор заради сексуално насилие
