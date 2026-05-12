Екстрадират турски гражданин за 15 г. затвор заради сексуално насилие

Окръжният съд в Хасково допусна изпълнението на молба за екстрадиция на турския гражданин М.О., издадена от Главната републиканска прокуратура в град Мугла.

Мъжът е издирван от властите в родината си, за да изтърпи влязла в сила присъда от 15 години лишаване от свобода за извършено квалифицирано сексуално насилие. В днешното съдебно заседание магистратите прецениха, че молбата за екстрадиция отговаря на всички законови изисквания, а самоличността на лицето е установена по несъмнен начин.

Съдът прие, че е налице двойна наказуемост на деянието, тъй като престъплението, за което М.О. е осъден в Турция, е криминализирано и от българския Наказателен кодекс. По време на производството не бяха открити законови пречки за предаването на мъжа, тъй като той не е български гражданин, не разполага с имунитет и не е получил убежище у нас.

Решението на Окръжния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив в 7-дневен срок.

Източник: Haskovo.NET

