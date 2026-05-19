Смок стресира търговци и клиенти на Зеленчуковия пазар в Хасково

Търговци и клиенти на Зеленчуковия пазар бяха стресирани днес от появата на смок.

Малко преди обяд змията изпълзяла край търговските маси, а малко по-късно влязла в отводнителна шахта на паркинга до тържището край булевард „България“. Една от работещите на пазара подала сигнал на спешния телефон 112 за присъствието на влечугото.

На място веднага бил изпратен екип на пожарната. Дошлите четирима огнеборци уведомили лицензиран херпетолог. До пристигането на специалиста пожарникарите останаха да пазят влечугото, тъй като по закон нямат право да го безпокоят или нараняват, за което е предвидена и сериозна глоба.

При пристигането на херпетолога Георги Русев от Минерални бани, пожарникарите премахнаха металните решетки на шахтата и той улови змията с голи ръце. Русев обясни, че това е пъстър смок, който не е опасен и ще бъде пуснат на свобода в природата, далеч от градската среда.