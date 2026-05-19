Отстраниха кмета на Караманци Мюрен Ибрям заради участие във фирма

Мюрен Ибрям, кметът на село Караманци, Община Минерални бани, вече е с прекратени правомощия от Общинската избирателна комисия (ОИК). Според решение на Комисията, публикувано на официалния им сайт, е установена несъвместимост на заемания кметски пост с участието в търговско дружество.

Мюрен Ибрям не е прекратил в законоустановения срок участието си във фирмата. Преустановяване на търговската дейност от страна на селския управник е извършено едва на 27 май 2025 г., като за периода от 6 декември 2023 г. до тази дата той е бил в състояние на несъвместимост, смятат от ОИК.

Процедурата по прекратяване на пълномощията на кмета на село Караманци бе иницирана от председателя на Общинския съвет в Минерални бани Сунай Хасан на 1 май.

Мюрен Ибрям е изложил възражение в ОИК, което е определено за недостатъчно аргументирано. Така Мюрен Ибрям е отстранен като кмет, Общинския съвет трябва да посочи ВрИД кмет до провеждането на нови извънредни частични избори за кмет в с. Караманци.

