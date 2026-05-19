РИМ-Хасково се включва в Европейската нощ на музеите

    Регионалният исторически музей (РИМ) в Хасково и тази година ще се включи в инициативата Европейска нощ на музеите с програма, свързана с културата на Индия.

    В тазгодишното издание ще се включи само основната сграда, т.е. Шишманова къща, Паскалева къща и Кирково училище няма да работят на 23.05.2026 г. Музеят ще отвори врати на 23.05.2026 г. в 18:00 часа с вход свободен до 01.05.2026, както всяка година.

    Програмата:

    18:30, 19:00, 19:30 Мини-уъркшоп по индийски танци с Ниведита Бадве (20 минути на сесия)

    20:50 Приветствие от посолството на Индия

    21:00 Sundari (красива) – спектакъл индийски танцис участието на Ниведита Бадве, Виктория Маринчева, Стела Стоилова
    Спектакълът е посветен на богинята с много лица, която дарява познание в образа на Сарасвати, обещава богатства и успех в усмивката на Лакшми, носи заряда на воин в оръжията на Дурга и ужасява враговете, когато Кали се развихри. Тя е свръхестествена и земна, там горе и тук в нас, искрата, която ни поддържа живи и ни кара да си задаваме въпроси. Ще я открием в скъпоценните изображения от храмовете, в стихията на бурите, в покълващата природа, в очите, изрисувани с каджал. От свещената традиция на танците бхаратанатям и кучипуди до фолклорните стилове от щата Махаращра – тя присъства в мелодията, ритъма, движенията, а ние, артистите, смирено и с вдъхновение, ще се опитаме да я превъплътим.

    18:00 – 21:00 Рисуване с къна, обличане на сари и фото-спот, индийски базар, мултимедийна изложба Индия и др.

