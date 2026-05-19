Европейският шампион по бокс Емирджан Мехмед вече в нова роля край ринга

Небезизвестният хасковски боксьор от близкото минало Емирджан Мехмед продължава да развива спортната си кариера, но вече край ринга. От една година европейският шампион за юноши от 2018 г. е треньор. Той работи с възпитаниците на БК „Първенец“. В школата Емирджан е помощник на старши треньора Петър Кренчев.

Преди дни двамата изведоха четирима свои състезатели до медалите на Държавното първенство за юноши. Двама от тях станаха шампиони, а други двама са сребърни медалисти.

Максим Михайлов срази конкуренцията в категория до 60 килограма. На финала състезателят на „Първенец“ победи многократния републикански шампион и национал Христо Тасков от „Локомотив“ (София).

Втората титла за БК „Първенец“ донесе Руслан Андрущенко. Той победи на финала в категория до 42 килограма Илиян Атанасов.

Сребърни медалисти в категориите до 46 и до 57 килограма съответно станаха Емил Ангелов и Мартин Димитров. При 42-килограмовите пети се класира Цветелин Трингов.

„Доволен съм от представянето на състезателите. Играха достойно и заслужено стигнаха до отличията. В категория до 60 килограма Максим победи неколкократен републикански шампион, като дори го отказа още в първи рунд. Радостни сме за успехите“, коментира за Haskovo.net Емирджан Мехмед.

В отборното класиране по медали БК „Първенец“ завърши на трето място.